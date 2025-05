TV-Hammer bei Fußball-WM 2026

Die TV-Rechte an der Fußball-WM 2026 in Nordamerika sind wohl vergeben. Den Zuschlag soll die Telekom erhalten haben - für alle Spiele!

Die Übertragungs-Rechte an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sind offenbar vergeben!

Wie die Bild berichtet, hat sich die Telekom mit ihrem Pay-Angebot MagentaTV die Rechte an der Live-Übertragung gesichert. Am Freitag soll der Deal mit der FIFA in Berlin offiziell bekanntgegeben werden. Das Unternehmen wollte den Bericht bislang nicht bestätigen.