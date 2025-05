Unfall! Schockmoment für Kruse

Der frühere Nationalspieler Max Kruse nimmt an diesem Wochenende an der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) teil. Doch schon bevor es richtig losgeht, gibt es einen Zwischenfall.

Der frühere Nationalspieler Max Kruse nimmt an diesem Wochenende an der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) teil. Doch schon bevor es richtig losgeht, gibt es einen Zwischenfall.

Max Kruses Leidenschaft für den Motorsport ist bekannt. Der 37-Jährige hat einen eigenen Rennstall (Max Kruse Racing) und setzt sich regelmäßig auch selbst hinter das Steuer - so wie an diesem Wochenende. Zusammen mit Christoph Lenz und Dario Stanco pilotiert er einen VW Golf 7 GTI TCR beim dritten Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Doch diesmal gab es einen kleinen Schock für Kruse.

Am Freitag kam der ehemalige Nationalspieler im Training von der Strecke ab und schlug mit seinem Wagen in die Leitplanke ein. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite seines VW stark demoliert, wie Kruse selbst auf seinem Instagram-Kanal zeigte. „Motorsport lernen gehört als Motorsportfahrer eben auch dazu und nicht alles perfekt zu können auch. Und das habe ich am Freitag gesehen”, sagte er in einem Video, in dem er zu dem Vorfall Stellung nahm.