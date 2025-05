VDV kritisiert FIFA und prüft "rechtliche Schritte"

Die deutsche Spielergewerkschaft VDV hat harsche Kritik an der FIFA und der zunehmenden Überlastung für Fußballprofis geäußert. „Wir prüfen gegenwärtig rechtliche Schritte, um unsere Beteiligungsrechte gegenüber der FIFA zu stärken“, sagte VDV-Präsident Carsten Ramelow in seinem Rechenschaftsbericht am Montag angesichts des seiner Meinung nach „ausufernden“ internationalen Match-Kalenders.