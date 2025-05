Völler: Woltemade hat "ganz große Karriere vor sich"

Dabei sei der 23-Jährige "noch vor ein, zwei Jahren gar kein klassischer Mittelstürmer" gewesen, analysierte Völler, "sondern hat um diesen herumgespielt. Aber er hat sich enorm entwickelt." Und soll deshalb nach seinem möglichen Debüt bei der Nationalmannschaft im Final Four der Nations League auch noch bei der U21-EM spielen.

Nagelsmann berichtete, er habe sich mit Woltemades erstmaliger Berufung "schwer getan", weil er U21-Coach Antonio Di Salvo nicht einfach habe übertrumpfen wollen. Doch wegen der Ausfälle von Kai Havertz und Tim Kleindienst passe der Stuttgarter "sehr gut rein in das Profil", das er gesucht habe.

Der Bundestrainer ist sich sicher, dass Woltemade "etwas mitnimmt, was ihm weiterhelfen kann" bei der DFB-Auswahl, und will genau darauf achten "wie er sich integriert und er auf dem Trainingsplatz agiert". Ob Woltemade dann schon im Halbfinale gegen Portugal am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) debütieren könnte? "Klar hat er Chancen, sonst wäre er nicht hier." Den Experten Völler hat Woltemade ja längst überzeugt.