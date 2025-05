Transfer-News: Interesse aus Madrid an Woltemade?

Nick Woltemade spielte eine überragende Saison. Das hat sich offenbar bis in die spanische Hauptstadt herumgesprochen.

Nick Woltemade spielte eine überragende Saison. Das hat sich offenbar bis in die spanische Hauptstadt herumgesprochen.

Starke 17 Tore und drei Vorlagen gelangen Woltemade in 33 Pflichtspielen. Im Pokalfinale von Berlin wurde er endgültig zum Helden , als er das wichtige 1:0 erzielte und einen großen Anteil an Stuttgarts Pokal-Triumph hatte.

Erkundigte sich Atlético konkret nach Woltemade?

Demnach habe sich der Verein am Sonntagabend, also schon am Tag nach dem Pokalsieg, beim Woltemade-Lager nach dessen Verfügbarkeit erkundigt.