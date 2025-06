Ballon d'Or: Ribéry lacht über Ronaldo-Aussagen

Ribéry lacht - was meint Ronaldo mit diesen Aussagen?

Ribéry spielte damit auf seine Niederlage beim Kampf um den prestigeträchtigen Award im Jahr 2013 an. Er hatte damals mit Bayern das Triple gewonnen, der Ballon d‘Or war aber an Ronaldo gegangen.

„Ronaldo, alles in Ordnung?“

In seiner alten sportlichen Heimat Spanien wurden diese Sätze mit Verwunderung aufgenommen: „Cristiano Ronaldo, alles in Ordnung?“, titelte die As zu Ronaldos Sichtweise. Dass dieser „nicht mehr an den Ballon d‘Or“ glaube, überrasche.