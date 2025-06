Klub-WM? Ronaldo trifft Entscheidung

Cristiano Ronaldo stellt klar, dass er nicht an der Klub-WM in den USA teilnehmen wird. Der Portugiese bestätigt viele Angebote, die er für eine Teilnahme hätte annehmen können.

Cristiano Ronaldo wird nicht an der anstehenden Klub-Weltmeisterschaft in den USA teilnehmen. Das teilte der Superstar am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Finale gegen Spanien am Sonntag (21 Uhr im Liveticker) mit.