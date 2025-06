Bizarre Attacke gegen Ex-Weltmeister Klose!

Miroslav Klose ist als polnischer Nationaltrainer im Gespräch. Ein Ex-Nationalspieler ist strikt dagegen und lässt kein gutes Haar am Ex-Stürmer.

„Er war Amateurtrainer bei den Bayern und jetzt ist er beim 1. FC Nürnberg . Was sind das denn für Erfahrungen? Die polnische Nationalmannschaft ist doch keine Currywurst-Mannschaft. Wir sind kein Experiment, sondern ein stolzes Land“, polterte Hajto im Reviersport .

Klose? „Scheinbar die polnische Sprache vergessen“

Vor seinem Engagement beim Club war Klose in Österreich beim SCR Altach tätig, wurde dort aber nach 24 Partien entlassen. Mit den Franken wurde der Weltmeister von 2014 in der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga Zehnter.