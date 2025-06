Brisantes Gerücht um Southgate: Will Englands Ex-Coach Polen übernehmen?

Nach dem Rücktritt von Michal Probierz infolge des öffentlichen Streits mit Robert Lewandowski sucht das polnische Nationalteam einen neuen Cheftrainer. Ein prominenter Name hat sich offenbar selbst als Kandidat ins Spiel gebracht: Gareth Southgate.

Die polnische Sporttageszeitung Przeglad Sportowy berichtete am Dienstagmorgen: „Das ist kein Scherz! Gareth Southgate will die polnische Nationalmannschaft trainieren.“ Nach Informationen des Mediums soll der langjährige Nationaltrainer der Three Lions aktiv seine Bewerbung beim polnischen Verband eingereicht haben.