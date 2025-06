Fall Lewandowski wird zur Staatsaffäre

Staatspräsident Andrzej Duda hat sich während seiner Auslandsreise in Malaysia zum Fall des Stürmerstars geäußert, der von Trainer Michal Probierz als Polens Kapitän abgesetzt wurde und daraufhin sein vorläufiges Ende seiner Länderspielkarriere erklärte.

„Ich kenne Robert Lewandowski persönlich, ich empfinde Respekt und Zuneigung für ihn, denn er ist ein großartiger Spieler, ein großartiger Charakter“, sagte das polnische Staatsoberhaupt bei einer Pressekonferenz in Kuala Lumpur: „Ich wünschte, jeder Fußballer hätte eine solche innere Disziplin und einen solchen Charakter wie Robert Lewandowski.“

Duda: Lewandowski nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Karriere

Allerdings müsse man bedenken, dass er im August 37 Jahre alt wird, so Duda über den 158-maligen Nationalspieler: „Er ist nicht mehr in den Zwanzigern, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, sondern nach Fußballmaßstäben steht er kurz vor dem Ende seiner Karriere. Zumindest kommt es mir so vor.“