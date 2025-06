Hummels stellt Fan zur Rede

Mats Hummels schaltet sich plötzlich in eine X-Debatte ein - und sorgt damit für mächtig Wirbel.

Mats Hummels schaltet sich plötzlich in eine X-Debatte ein - und sorgt damit für mächtig Wirbel.

Mats Hummels hat sich in den Sozialen Medien mit einem Fußball-Fan angelegt. Weil dieser bei X Vorwürfe gegen ihn erhob, meldete sich der Ex-Weltmeister mit einem vielbeachteten Beitrag zu Wort.

Worum es ging? Der angesprochene Fan hatte ein Interview von Hummels kommentiert, in dem dieser über sein DFB-Aus vor der Heim-EM 2024 gesprochen hatte.

Der User meinte dabei, dass Hummels dafür bekannt sei, „sich laut zu beschweren, wenn er auf der Bank sitzt oder Dinge nicht so laufen, wie er sich das vorstellt. Das Interview unterstreicht das.“

Hummels sorgt für unterschiedliche Meinungen

Hummels antwortete wie folgt auf den Stinkstiefel-Vorwurf: „Zeig mir doch mal meine Interviews, in denen ich mich laut beschwert habe, als ich bei Bayern mal paar Wochen nicht gespielt habe unter Kovac - oder die beiden Male beim BVB unter Edin Terzic.“

Viele X-User sahen in Hummels‘ Worten einen scharfen und treffenden Konter. Andere warfen Hummels derweil vor, sich sehr wohl zu oft direkt in öffentliche Debatten eingeschaltet zu haben.

In dem besagten Interview zum EM-Aus hatte Hummels erklärt: „Dann sagt dir Nagelsmann bei den Lehrgängen: ‚Das wird so geil, zum Abschluss deiner Nationalmannschaftskarriere spielst du nochmal ein Heim-Turnier.‘ Und dann packt er dich raus. Es gab schon viele schmerzende Niederlagen in den letzten Jahren."