Lewandowski äußert brisante These

Robert Lewandowski hat Stellung zu seinem überraschenden Aus in der polnischen Nationalmannschaft bezogen. Der langjährige Kapitän sieht sich ungerecht behandelt - und machte Trainer Michal Probierz erneut Vorwürfe.

Lewandowski macht Trainer Vorwürfe

Der Verband hatte in zwei kurzen Sätzen mitgeteilt, dass Lewandowski nicht mehr Kapitän der Nationalmannschaft sei. Der Stürmer hatte daraufhin seinen Rücktritt verkündet - er wolle nicht mehr spielen, solange Probierz noch Trainer des Teams sei.

Was den Coach zu dem Schritt bewogen haben könnte? Lewandowski äußerte eine brisante These: „Es ist schwer für mich zu sagen, was hinter dieser Entscheidung steckt, denn wie ich schon sagte, war es ein sehr kurzes Gespräch. Ich habe den Eindruck, dass der Trainer sich dem Druck der Medien gebeugt hat.“