Noch kein Trainerschein: Hummels plant erstmal "viel Urlaub"

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mats Hummels hat nach seinem Karriereende einen sofortigen Einstieg in das Trainergeschäft ausgeschlossen. "Ich werde auf keinen Fall in diesem Jahr mit dem Trainerschein anfangen. Ich nehme mir meine Zeit", kündigte der 36-Jährige vor dem Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal in München am ZDF-Mikrofon an. Zunächst plane er vor allem "sehr viel Urlaub".