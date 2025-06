Der Kompany-Faktor! Tah erklärt Wechsel zum FC Bayern

Tah kommt auch wegen Kompany

Noch unklar ist, ob der neue Bayern-Star nach der Nations League gleich die nächste Titel-Chance bekommt. Seine Teilnahme an der Klub-WM liegt noch in der Luft .

Deutschland kämpft ums Finale

Tah und die DFB-Auswahl treffen am Mittwochabend (21.00 Uhr) im Nations-League-Halbfinale in München auf Ex-Europameister Portugal. Bei einem Sieg würde die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am kommenden Sonntag im Finale an gleicher Stelle gegen Spanien oder Frankreich um den Titel spielen.