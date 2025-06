U19-EM: Drei Deutsche in der Mannschaft des Turniers

Said El Mala, Max Moerstedt und Winners Osawe wurden in die Elf des Turniers gewählt.

Besondere Auszeichnung für Said El Mala, Max Moerstedt und Winners Osawe: Das deutsche Trio ist von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in die Mannschaft des Turniers der U19-EM berufen worden. Das gab die UEFA am Montag bekannt. In Rumänien war das DFB-Team erst durch ein dramatisches 5:6 nach Verlängerung im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden.