"Überbewerteter Söldner": Journalist schießt gegen Tuchel

In England wird die Kritik an Thomas Tuchel immer lauter. Ein erfahrener Journalist wird nun besonders deutlich.

Nach den zuletzt schwachen Auftritten, die von der peinlichen 1:3-Pleite im Testspiel gegen Senegal gekrönt wurden, steht Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel bereits gehörig in der Kritik.

Vor allem die Presse lässt kaum ein gutes Haar an Tuchel, besonders deutlich wurde nun der Daily-Mail-Journalist Jeff Powell, der bereits 13 Weltmeisterschaften in seiner Tätigkeit begleitet hat, in seiner jüngsten Kolumne.