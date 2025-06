WM-Held gibt Kurz-Comeback gegen alte Liebe

Per Mertesacker beendete 2018 seine Karriere. Der Weltmeister von 2014 wird noch einmal auf den Platz zurückkehren.

Per Mertesacker stand in den vergangenen Jahren des Öfteren als TV-Experte am Spielfeldrand. Nun wird der Ex-Profi für ein Spiel auf den grünen Rasen wieder zurückkehren.