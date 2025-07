Bis zu 60 Millionen! Hohe UEFA-Strafe gegen Barca

Die UEFA greift durch! Wie der europäische Fußballverband am Freitag bekanntgab , wurden gleich mehrere namhafte Klubs zu massiven Geldstrafen verurteilt, weil sie in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 gegen die Finanzregeln verstoßen haben.

Das Kontrollorgan CFCB (Club Financial Control Body) stellte fest, „dass HNK Hajduk Split (CRO), Aston Villa FC (ENG), Chelsea FC (ENG), FC Barcelona (ESP), Olympique Lyonnais (FRA) und FC Porto (POR) die erstmals geprüften Regeln nicht eingehalten haben“, teilte die UEFA mit.

Die Konsequenz: hohe Geldstrafen! Der FC Barcelona muss bis zu 60 Millionen Euro zahlen, Chelsea trifft es mit bis zu 80 Millionen Euro sogar noch härter. Welche Regeln genau gebrochen wurden, gab die UEFA zumindest nicht im Detail an. Es gehe um Transaktionen - unter anderem Spielertransfers - die nicht als relevante Einnahmen anerkannt werden konnten.

Die Höhe der Strafe richtet sich nach dem Umfang der festgestellten Verstöße und teilt sich in einen bedingungslosen, also definitiv zu zahlenden Teil, und einen Teil, der an Bedingungen geknüpft ist. Bei Barcelona ist die bedingungslose Strafe auf eine Summe von 15 Millionen Euro festgelegt.