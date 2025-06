Flicks Barca droht folgenschwere Champions-League-Strafe

Muss der FC Barcelona in der kommenden Champions-League-Saison mit einer Hypothek starten? Der spanische Meister soll zum zweiten Mal in Folge gegen die UEFA-Finanzvorschriften verstoßen haben.

Dem FC Barcelona drohen harte Sanktionen durch die UEFA. Wie die englische Zeitung The Times berichtet, haben die Blaugrana im zweiten Jahr in Folge gegen die geltenden Financial-Fairplay-Regularien des europäischen Fußballverbands verstoßen.

Der FC Barcelona wurde von der UEFA bereits im Jahr 2023 mit einer Geldstrafe in Höhe von 500.000 Euro belegt . Die Sanktion wurde aufgrund von falscher Angaben zu den Einnahmen ausgesprochen. Barca legte vor dem CAS Einspruch gegen die Strafe ein, scheiterte damit aber im Oktober 2024.

Auch zwei England-Klubs im UEFA-Visier

Grundsätzlich üblich ist, dass Mannschaften, die sich nicht an die Finanzvorschriften halten, von der UEFA mit Geldstrafen belegt werden. Speziell in Wiederholungsfällen gehört jedoch auch ein Punktabzug in internationalen Wettbewerben wie eben der Champions League zu den festgelegten Sanktionen.