Der Torwart, der zum Sündenbock einer großen Fußball-Nation wurde

Heute vor 75 Jahren verlor WM-Gastgeber Brasilien sensationell das Turnierfinale gegen Uruguay. Der afrobrasilianische Torhüter Moacyr Barbosa wurde in der Heimat zum Sündenbock gemacht - und spürte die Folgen bis an sein Lebensende.

Heute vor 75 Jahren verlor WM-Gastgeber Brasilien sensationell das Turnierfinale gegen Uruguay. Der afrobrasilianische Torhüter Moacyr Barbosa wurde in der Heimat zum Sündenbock gemacht - und spürte die Folgen bis an sein Lebensende.

Der gewaltige Schock, den Brasilien im Halbfinale der WM 2014 erlitt, wirkt bis heute nach. Eine Blamage, die so sehr wehtat, weil sie so unerwartet kam, surreal und demütigend. Das historische 7:1 der deutschen Nationalmannschaft stürzte eine ganze Nation in einen Strudel der Trauer und hinterließ bleibende Narben. Doch das größte Fußballtrauma des Landes spielte sich schon viel früher ab. Genau heute vor 75 Jahren.