Ein Mann und das Tor, das keines war

Er war für seine Hechtparaden bekannt. Er galt als „Meister des Stellungsspiels“, als ein sachlicher Typ. Als ein zuverlässiger Rückhalt - oder einfach als einer der besten deutschen Torhüter aller Zeiten. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, bei Hans Tilkowski zuerst an positive Assoziationen zu denken. Doch wie so oft sollte alles anders kommen.

Berühmtheit erlangte Tilkowski ausgerechnet durch einen Gegentreffer. Nicht durch eine spektakuläre Ballabwehr oder eine tollkühne Rettungstat – obwohl es davon in seiner Laufbahn mehr als genug gab. Nein, sein Name wird auf ewig vor allem mit diesem einen Gegentor verbunden bleiben. Und das war nicht einmal eines: das 3:2 für die Engländer im WM-Finale von Wembley 1966 gegen Deutschland.

Das Wembley-Tor macht Tilkowski berühmt

Degradierung „wie ein Keulenschlag“

Futsch war der WM-Titel und futsch war in gewissem Maße auch der Höhepunkt in seinem Torwartleben. Vier Jahre zuvor war Tilkowski als vermeintlicher Stammtorwart mit nach Chile geflogen. Aber unmittelbar vor der ersten Partie teilte ihm DFB-Trainer Sepp Herberger mit, dass er den jungen Wolfgang Fahrian vorziehen werde.

Zwar wurde ihm dies verweigert, doch für Tilkowski stand fest: Das Kapitel Nationalelf ist für mich geschlossen. Die Entscheidung gegen ihn habe ihn „wie ein Keulenschlag“ getroffen: „Ich fühlte mich in Chile durchaus nicht als der Schlechtere. Vor Enttäuschung machte ich in der Nacht vor dem ersten Spiel kein Auge zu“, schrieb der frühere Torwart später in seinem Buch „Keine Angst vor scharfen Schüssen“. Zwei Jahre lang herrschte Funkstille zwischen Herberger und Tilkowski.

Pelé schwärmte vom „Stern von Rio”

Tilkowskis Leistungen im Verein litten jedoch nicht. Der gelernte Schlosser, der seine Karriere als Halbprofi bei Westfalia Herne begann, wechselte 1963 zu Borussia Dortmund und hielt, was es zu halten gab. Besser als jeder andere Keeper zu dieser Zeit in Deutschland. So zeigte sich Herberger irgendwann einsichtig und bewegte Tilkowski zu einem Comeback im Nationaltrikot – und das hatte es in sich.