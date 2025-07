Nächste Verfehlung von Hinteregger

Immer wieder war Martin Hinteregger in der Vergangenheit ob seiner Verfehlungen in den Schlagzeilen. Nun wird erneut eine Verfehlung publik.

Immer wieder war Martin Hinteregger in der Vergangenheit ob seiner Verfehlungen in den Schlagzeilen. Nun wird erneut eine Verfehlung publik.

Immer wieder war Fußballprofi Martin Hinteregger in der Vergangenheit in den Schlagzeilen – und das häufig nicht wegen sportlicher Errungenschafen. So auch dieses Mal.