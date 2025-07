Trauer um legendären Torwart: "Dein Vermächtnis lebt zwischen den Pfosten weiter"

Rufai, der den Spitznamen Dodo Mayana trug, soll in seiner Residenz in seinem Geburtstort Lagos an den Folgen einer langwierigen Krankheit gestorben sein. Er bestritt 60 Länderspiele für sein Land, nahm an den Weltmeisterschaften 1994 und 1998 teil und führte Nigeria als eine der Schlüsselfiguren zum Triumph beim Afrika Cup 1994.