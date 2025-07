Liverpool-Star Diogo Jota stirbt bei Autounfall

Der portugiesische Nationalspieler Diogo Jota ist bei einem Autounfall am Donnerstagmorgen in Spanien ums Leben gekommen.

Jota und sein Bruder waren zum Zeitpunkt des Unglücks laut Polizeiangaben mit einem Lamborghini auf der Autobahn 52 in der Region Zamora im Nordwesten von Spanien unterwegs, aufgrund eines Reifenplatzers beim Überholen sei das Fahrzeug von der Straße abgekommen und habe dann Feuer gefangen.

Jota wechselte 2020 zu Liverpool und Klopp

„Diogo Jota war mit fast 50 Einsätzen für die A-Nationalmannschaft viel mehr als nur ein fantastischer Spieler. Er war eine außergewöhnliche Person, die von all ihren Teamkollegen und Gegnern respektiert wurde, jemand mit ansteckender Freude und eine Referenz in der Gemeinschaft selbst“, schrieb der Verband in seiner Mitteilung.