26 (!) Elfmeter und Platzsturm: Denkwürdige Blamage für ManUnited

SPORT1 27.08.2025 • 23:26 Uhr Manchester United scheidet in einem unfassbaren Drama aus dem League Cup aus. Anschließend gibt es einen Platzsturm.

Denkwürdige Szenen im League Cup: Manchester United hat sich in einem unfassbaren Spiel bis auf die Knochen blamiert. Die Red Devils schieden in der Runde der letzten 32 gegen den Viertligisten Grimsby Town aus.

Aber nicht irgendwie! Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Im Elfmeterschießen hieß es am Ende 11:12 - erst der 26. (!) Versuch brachte die Entscheidung.

Neuzugang Bryan Mbeumo vergab entscheidend, indem er den Ball an die Latte setzte. Zuvor hatte noch Ex-Leipziger Matheus Cunha beim fünften Schuss vom Punkt den Sieg vergeben.

Anschließend brachen bei den Grimsby-Fans alle Dämme und zahlreiche Anhänger stürmten euphorisch auf das Spielfeld.

„Eine der peinlichsten Niederlagen seiner Geschichte“

Manchester United, das zuletzt den Saisonstart in der Premier League verpatzt hatte, kassierte hingegen den nächsten Dämpfer. „Amorims Flops scheitern in einer der größten Pokal-Überraschungen, die der englische Fußball je gesehen hat“, urteilte das Boulevardblatt The Sun.

Die Daily Mail sprach von einem „nicht für möglich gehaltenen Tiefpunkt“. Auch die BBC wurde deutlich: „Manchester United hat eine der peinlichsten Niederlagen seiner Geschichte hinnehmen müssen.“ Von einer „Demütigung am Ufer des Humber“ war die Rede.

Bereits der Start in die Partie verlief für das Team von Trainer Rúben Amorim denkbar schlecht. Nach einer halben Stunde lag United nach Treffern von Charles Vernam (22.) und Tyrell Warren (30.) mit 0:2 zurück.

United rettet sich ins Elfmeterschießen

Erst durch die Tore von Mbeumo (75.) und Harry Maguire (89.) rettete sich der favorisierte Erstligist ins Elfmeterschießen. Im englischen League Cup gibt es keine Verlängerung.