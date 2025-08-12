SPORT1 Doppelpass LIVE im TV & Stream: Gäste und Themen

SPORT1 12.08.2025 • 10:10 Uhr Der Doppelpass startet in die Jubiläumssaison und feiert 30 Jahre Fußballtalk auf SPORT1. Zum Auftakt erwarten die Zuschauer große Themen und prominente Gäste – darunter Weltmeister Sami Khedira.

Der Doppelpass startet an diesem Sonntag in die neue Saison – und feiert zugleich sein 30-jähriges Jubiläum. Zum Auftakt warten spannende Themen, prominente Gäste und ein Hauch von Feierlaune im Hilton Munich Airport Hotel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Seit 1995 ist der SPORT1 Doppelpass am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fußballfans. Das Erfolgsformat bringt Woche für Woche Spieler, Trainer, Experten und Journalisten zusammen, um über die heißesten Themen im deutschen Fußball zu diskutieren.

Das sind die Themen am Sonntag

Im Fokus der Sendung steht der Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen dem Pokalsieger VfB Stuttgart und dem Deutschen Meister FC Bayern München.

Außerdem geht es um die erste Runde des DFB-Pokals. Welche Überraschungen gab es, welcher Favorit hat sich schwergetan?

{ "placeholderType": "MREC" }

Ob Florian Wirtz und Jeremie Frimpong nach Liverpool oder Benjamin Sesko nach Manchester - auch der Ausverkauf der Bundesliga wird in der Expertenrunde diskutiert.

Die Gäste im Doppelpass am Sonntag

Auch in der neuen Saison setzt SPORT1 auf bewährte Gesichter: Durch die Sendung führt Moderator Florian König, an seiner Seite Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt. Das sind die Gäste:

Sami Khedira / Weltmeister von 2014 / 2007 Deutscher Meister mit Stuttgart / 2014 Champions-League-Sieger mit Real Madrid

/ Weltmeister von 2014 / 2007 Deutscher Meister mit Stuttgart / 2014 Champions-League-Sieger mit Real Madrid Philipp Selldorf / Sportjournalist der Süddeutsche Zeitung

/ Sportjournalist der Süddeutsche Zeitung Jörg Althoff / Sportjournalist der Bild-Zeitung

/ Sportjournalist der Bild-Zeitung Tom Bartels / ARD-Kommentator

/ ARD-Kommentator Stefan Effenberg / SPORT1-Experte

So bist du live als Fan-Experte dabei

Zum 30-jährigen Jubiläum bietet SPORT1 einem Fan die Chance, hautnah bei der Kult-Sendung dabei zu sein. Alle Infos zur Teilnahme findest du hier.

{ "placeholderType": "MREC" }

Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“

Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause - und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH eine neue Event-Reihe.

„Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

{ "placeholderType": "MREC" }