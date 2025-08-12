SPORT1 Doppelpass LIVE im TV & Stream: Gäste und Themen

Der Doppelpass startet an diesem Sonntag in die neue Saison – und feiert zugleich sein 30-jähriges Jubiläum. Zum Auftakt warten spannende Themen, prominente Gäste und ein Hauch von Feierlaune im Hilton Munich Airport Hotel.
SPORT1 Doppelpass mit Sami Khedira
Seit 1995 ist der SPORT1 Doppelpass am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fußballfans. Das Erfolgsformat bringt Woche für Woche Spieler, Trainer, Experten und Journalisten zusammen, um über die heißesten Themen im deutschen Fußball zu diskutieren.
Das sind die Themen am Sonntag
Im Fokus der Sendung steht der Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen dem Pokalsieger VfB Stuttgart und dem Deutschen Meister FC Bayern München.
Außerdem geht es um die erste Runde des DFB-Pokals. Welche Überraschungen gab es, welcher Favorit hat sich schwergetan?
Ob Florian Wirtz und Jeremie Frimpong nach Liverpool oder Benjamin Sesko nach Manchester - auch der Ausverkauf der Bundesliga wird in der Expertenrunde diskutiert.
Die Gäste im Doppelpass am Sonntag
Auch in der neuen Saison setzt SPORT1 auf bewährte Gesichter: Durch die Sendung führt Moderator Florian König, an seiner Seite Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt. Das sind die Gäste:
- Sami Khedira / Weltmeister von 2014 / 2007 Deutscher Meister mit Stuttgart / 2014 Champions-League-Sieger mit Real Madrid
- Philipp Selldorf / Sportjournalist der Süddeutsche Zeitung
- Jörg Althoff / Sportjournalist der Bild-Zeitung
- Tom Bartels / ARD-Kommentator
- Stefan Effenberg / SPORT1-Experte
So bist du live als Fan-Experte dabei
Zum 30-jährigen Jubiläum bietet SPORT1 einem Fan die Chance, hautnah bei der Kult-Sendung dabei zu sein. Alle Infos zur Teilnahme findest du hier.
Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“
Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause - und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.
Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH eine neue Event-Reihe.
- „Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)
Thomas Helmer moderiert das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen - von 2015 bis zum Abschluss mit dem „EM Doppelpass“ im Juli 2021 führte er durch Deutschlands beliebtesten Fußballtalk im TV.