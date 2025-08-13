Absage! WM-Teilnehmer wollte Löw

SPORT1 13.08.2025 • 12:26 Uhr Ex-Bundestrainer Joachim Löw ist aktuell ohne Trainerjob. Ein kürzlich eingegangenes Angebot - sogar mit WM-Teilnahme - lehnte er aber wohl ab.

Wiederholt hat Ex-Bundestrainer Joachim Löw in der Vergangenheit betont, dass ihn ein neuer Job bei einem Nationalteam durchaus interessieren würde. Nun hat der 65-Jährige offenbar ein Angebot bekommen – sogar mit Teilnahme an der WM 2026 – dieses aber abgelehnt.

Wie mehrere usbekische Medien und die österreichische Plattform oe24 berichten, wollte Usbekistan den Deutschen als Nationalcoach engagieren.

Der Staat in Zentralasien hatte sich erstmals in der Historie des Landes für eine Fußball-WM qualifiziert und möchte im kommenden Jahr bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko Erfolge feiern.

Löw lehnt Usbekistan-Offerte ab

In diesem Zusammenhang berichtet nun die Bild, dass Löw tatsächlich eine konkrete Anfrage des 55. der FIFA-Weltrangliste erhalten hatte und sich sogar die usbekische Botschaft in Berlin in die Angelegenheit eingeschaltet haben soll.