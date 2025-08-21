Achtjähriger bekommt Ausrüstervertrag

Curdt Blumenthal 21.08.2025 • 14:32 Uhr In Brasilien sorgt ein acht Jahre alter Fußballer für ein Novum - er wird mit einem Ausrüstervertrag ausgestattet.

Der brasilianische Nachwuchsspieler Nathanzinho hat laut dem Onlineportal O Globo mit gerade einmal acht Jahren einen Ausrüstervertrag beim Sportartikelriesen Nike unterschrieben.

Damit ist er der jüngste Spieler in der Geschichte von Flamengo Rio de Janeiro, der einen solchen Deal erhält.

Der Stürmer spielt in der Jugend von Flamengo und bricht dort auch auf dem Platz reihenweise Rekorde.

In der vergangenen Saison wurde Nathanzinho mit 18 Treffern Torschützenkönig der U-8-Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro. Auch beim Ibercup in Rio überzeugte er mit elf Toren und wurde als bester Spieler ausgezeichnet.

Nicht der erste Nike-Deal mit Kindern

Nike verfolgt mit der Verpflichtung seine Strategie, besonders früh in Talente aus Brasilien zu investieren.

