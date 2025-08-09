Der nächste Jindaoui? Davie Selke überrascht mit YouTube-Projekt

Daniel Höhn 09.08.2025 • 21:01 Uhr Der ehemalige Hertha- und HSV-Profi Davie Selke hat einen Vlog gestartet, in dem er auf sein Familienleben eingeht.

Nach dem Ex-Herthaner Nader Jindaoui hat nun auch Davie Selke damit begonnen, sein Privatleben in einem Videotagebuch – genannt Vlog – festzuhalten. Die erste Folge von „The Selkes“ ist seit vergangenem Montag bei YouTube zu sehen.

In dieser geht es um den Umzug von Hamburg nach Istanbul, gemeinsam mit Frau Evelyn.

Der Vlog des ehemaligen Angreifers vom Hamburger SV wird künftig immer wöchentlich erscheinen (am Sonntag oder Montag). „Wir freuen uns schon darauf, coole Sachen auszuprobieren, wollen über Reisen und Essen in der Türkei sowie unser Familienleben berichten, wöchentlich drei Fragen der Fans beantworten und Trikots verlosen“, kündigte Selke an.

Selke: Wir hatten schon lange Bock auf einen Vlog

Selke hatte in der vergangenen Saison mit dem HSV die Rückkehr in die Bundesliga gefeiert und sich anschließend dem Istanbuler Klub Basaksehir angeschlossen.

Nader Jindaoui und seine Frau Louisa seien beim neuen Vlog-Projekt nicht das Vorbild, erklärte Selke noch. „Respekt, was die Jindaouis mit authentischem Content erreicht haben. Wir haben aber keine Vorbilder, wollen unser eigenes Ding machen. Mal sehen, wo es uns hinführt“, sagte Selke.

Und weiter: „Wir hatten schon lange Bock auf einen eigenen Vlog, wollen so nach unserem Umzug nach Istanbul unter anderem auch mit den Leuten aus der Heimat in Kontakt bleiben.“

Selke hatte sich vor dem Wechsel bei Ex-Mitspieler Krzysztof Piatek, der auch schon in Istanbul tätig war, über Stadt und Land erkundigt: „Es hat sich alles bestätigt. Wir fühlen uns sehr wohl, Istanbul ist eine unfassbare, geile Stadt, die Leute sind so extrem nett. Wir haben schon eine möblierte Wohnung (siehe YouTube-Vlog – Anm. d. Red.), die wir in einer Woche beziehen werden, und auch bereits einen neuen Lieblingsplatz am Wasser gefunden.“