Dreesen-Klartext: "Davon lassen wir uns nicht abbringen"

SPORT1 16.08.2025 • 17:34 Uhr Das Werben der Bayern um Nick Woltemade ist das große Thema vor dem Supercup. Jan-Christian Dreesen möchte eine rote Linie nicht überschreiten.

So verriet der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters eine Grundsatzregel, die einen Transfer noch schwerer machen könnte. „Der FC Bayern wird seinen Prinzipien immer treu bleiben: Wir geben nur aus, was wir auch selbst erwirtschaften”, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zu t-online.de: „Davon lassen wir uns nicht abbringen.“

Dreesen sprach zwar ganz allgemein über die Transferbemühungen seines Klubs, doch seine Worte lassen sich vermutlich auch auf den Fall Woltemade anwenden. Wobei festzuhalten ist, dass die Münchner in diesem Sommer laut Transfermarkt ein Plus von rund 7 Millionen Euro durch Transfers erwirtschaftet haben.

Dreesen: Bayern wird zu Top-Klubs gehören

Gewisse Grenzen gab es für Dreesen schon in den vergangenen Jahren: „Wir müssen uns schon seit vielen Jahren auf internationalem Parkett gegen Klubs behaupten, die über andere finanzielle Mittel verfügen als wir sie haben.“

Sorgen macht sich der Bayern-Boss, der Berichten zufolge angeblich weiter auf einen Woltemade-Transfer hofft, aber nicht. Der FC Bayern werde auch „in den kommenden Jahren zu den absoluten Top-Klubs in Europa gehören.“

Dreesen betonte: „Der FC Bayern hat durch seine Fans, durch seine Geschichte und durch seine Stellung, die er sich in den letzten Jahrzehnten erarbeitet hat, eine ungeheure Stärke und weltweite Strahlkraft.“

Woltemade hatten die Bayern von sich überzeugt, mit dem Spieler einigte sich man schon vor Wochen auf einen Transfer.

Dass die Münchner aber noch einen weiteren Vorstoß beim VfB wagen, ist nach SPORT1-Informationen äußerst fraglich. Allenfalls kleinere Anpassungen an dem aus ihrer Sicht ohnehin sehr guten Angebot (das bei über 60 Millionen Euro liegen soll) sind möglich.

Die Uhr tickt zudem: Stuttgart-Boss Alexander Wehrle hat das Supercup-Match am Samstagabend (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER) zwischen den Bayern und dem VfB als Deadline auserkoren.