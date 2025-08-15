Medien: FC Bayern macht bei Nkunku ernst!

Philipp Heinemann 15.08.2025 • 12:46 Uhr Der FC Bayern sieht sich auf dem Transfermarkt offenbar konkret nach Alternativen zu Nick Woltemade um - und wird womöglich in England fündig.

Der FC Bayern bemüht sich offenbar konkret um Christopher Nkunku. Wie der englische Transferexperte Ben Jacobs zuerst berichtete, hat der deutsche Rekordmeister die Gespräche mit den Blues aufgenommen.

Der FCB soll Interesse an einem Leihgeschäft haben, aber auch ein fester Transfer sei nicht ausgeschlossen. Dem Bericht zufolge ist Chelsea bereit, den Angreifer für unter 40 Millionen Pfund (gut 46 Millionen Euro) ziehen zu lassen.

Anhaltende Spekulationen um den FC Bayern und Nkunku gibt es seit Tagen bzw. sogar Wochen, bislang soll der 27-jährige Franzose aber nicht mehr als eine Option gewesen sein. Nun nimmt der Poker offenbar Fahrt auf. In Deutschland bestätigte auch Sky die Entwicklung, die Sport Bild berichtet ebenfalls.

Nkunku als Woltemade-Alternative zu Bayern?

Im vergangenen Winter sollen die Bosse um Sportvorstand Max Eberl schon einmal gezielt auf Nkunku zugegangen sein. Ein offensichtlicher Grund für den angeblichen neuerlichen Vorstoß liegt auf der Hand.

Die Bayern waren zuletzt mit ihrem dritten Vorstoß bei Wunschspieler Nick Woltemade gescheitert. Wie der Star des VfB Stuttgart könnte auch Nkunku im System der Münchner mehrere Positionen bekleiden.

Der Nationalspieler (14 Partien für Frankreich) fühlt sich sowohl auf dem Flügel als auch in der Sturmspitze zu Hause. Er könnte damit als Backup von Harry Kane fungieren, aber auch als Ersatz des kurz vor einem Wechsel stehenden Kingsley Coman.

Nkunku kennt die Bundesliga gut: 2023 war er für 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach England gewechselt. In der Premier League konnte er die Erwartungen nur bedingt erfüllen. In bisher 62 Spielen für Chelsea kommt er auf 18 Tore und vier Assists.

