FC Bayern: Englische Presse fassungslos wegen Kane

Johannes Behm 07.08.2025 • 19:57 Uhr Harry Kane zeigt sich gegen Tottenham zunächst brillant, in einer seiner Paradedisziplinen scheitert er im Anschluss jedoch ganz bitter.

FC Bayern Münchens Harry Kane stand beim Testspiel im Telekom Cup gegen seinen Ex-Klub Tottenham Hotspur (im LIVETICKER) zu Beginn gleich zweimal im Fokus. Zunächst sorgte er in der 12. Spielminute für die Führung, nur drei Minuten später verpasste er dann allerdings mit einem für ihn völlig untypischen Fehlschuss vom Elfmeterpunkt das 2:0.

Beim 1:0 hatte er noch mit einer perfekten Annahme eines langen Balls von Michael Olise sowie einem starken Abschluss geglänzt, beim Elfmeter scheiterte der Engländer dann aber umso bitterer.

Sein Abschluss flog deutlich über den Kasten von Spurs-Keeper Guglielmo Vicario hinweg. Mit seinem linken Standbein war der 32-Jährige im entscheidenden Moment weggerutscht. „Da ist der Rasen ein bisschen zu viel gegossen worden“, sagte Kommentator Christian Straßburger bei MagentaSport zu der Szene.

„Kane schickt den Ball zum Mond“

Auch in den englischen Medien war Kane, der sonst so sicher vom Punkt ist, direkt ein größeres Thema.

„Kane verfehlt meilenweit! Das ist wahrscheinlich der schlechteste Elfmeter in Kanes Karriere. Er rutscht aus und schickt den Ball zum Mond“, beschrieb die englische Zeitung Daily Mail den Fauxpas. „Er jagt den Ball auf die Tribüne“, war beim Telegraph zu lesen.

„Oh Harry“, schrieb der Independent: „Sein Standbein rutscht weg und er haut den Elfmeter weit über die Latte.“

„Das ist ein Sammlerstück“

„Das ist ein Sammlerstück - ein verschossener Elfmeter von Harry Kane“, schrieb die New York Times in Anbetracht Kanes herausragender Elfmeterstatistik. Schließlich hatte er seit seinem Wechsel zum FC Bayern München im Sommer 2023 sämtliche Strafstöße verwandelt.

Sein letzter Fehlschuss vom Punkt in einem Pflichtspiel unterlief ihm im WM-Viertelfinale 2022 gegen Frankreich. Damals hatte Kane den Ball in der Schlussphase des Spiels über den Kasten gejagt und damit den Ausgleich verpasst.

