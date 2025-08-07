Nächster Testspielsieg: Youngster glänzen bei Bayern-Gala gegen Tottenham

SID 07.08.2025 • 20:19 Uhr Beim aufschlussreichen Testspiel gegen Tottenham spielen die Bayern-Stars groß auf - und auch die Top-Talente glänzen.

Der FC Bayern ist zehn Tage vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart bereits in ansprechender Frühform. Bei der Startelf-Premiere von Neuzugang Luis Díaz gewannen die über weite Strecken überzeugenden Münchner den Härtetest gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur 4:0 (1:0).

{ "placeholderType": "MREC" }

„Heute war es mehr mental als physisch. Ohne zu viel zu loben: Es war gut“, zeigte sich Trainer Vincent Kompany nach Abpfiff bei Magenta Sport glücklich mit der Leistung seiner Mannschaft.

Den ersten Treffer gegen seinen Ex-Klub erzielte Harry Kane (12.) - der Torjäger verschoss danach aber erstmals seit der WM 2022 wieder einen Elfmeter. Leon Goretzka, Kingsley Coman, Kane und mehrfach der starke Michael Olise vergaben weitere Großchancen für die in der ersten Halbzeit druckvollen und oft gut kombinierenden Münchner.

Bayerns Talente treffen sehenswert

Nach der Pause erhöhte Coman sehenswert (61.), Lennart Karl tat es ihm wenig später gleich und setzte noch einen drauf (75.). Auch Jonah Kusi-Asare (80.) war noch erfolgreich, genau wie Karl mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Für die Jungs ist es super, dass sie kein Gegentor bekommen und auch zwei Tore geschossen haben“, lobte Kompany den Auftritt seiner Youngster. „Sie haben eine tolle Laufbereitschaft gezeigt. Wenn die laufen, dann können sie Spaß haben. Wir freuen uns, was die Jungs heute abgeliefert haben.“

Abgesehen vom Ergebnis: Die Aufstellung der Münchner in der ersten Halbzeit lässt Rückschlüsse auf die künftige Stammformation zu. Im Angriff übernahm Olise in die zentrale Rolle des derzeit verletzten Jamal Musiala, Kingsley Coman besetzte den rechten Flügel. Die Abwehr vor Torwart Neuer bildeten Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Josip Stanisic.

Nicht zuletzt das Zusammenspiel zwischen dem starken Olise und Kane funktionierte gut - unter anderem beim Führungstreffer. Kurz darauf geschah Erstaunliches: Nach einem Foul vom gerade erst zu den Spurs gewechselten Joao Palhinha an Stanisic im Strafraum schoss Kane den Elfmeter über das Tor (15.) - es war sein erster Fehlschuss nach zuvor 30 Treffern vom Punkt.

Kompany tauscht fast gesamte Mannschaft

In der zweiten Hälfte kombinierten die Bayern weiter stark. Dann erkämpfte sich Laimer den Ball, Coman schlenzte ihn nach dessen Zuspiel halbhoch ins linke Tor. Kurz darauf ließ Kane das 3:0 liegen (66.). Trainer Vincent Kompany tauschte eine Minute später fast sein gesamtes Team aus und brachte neun neue Spieler - nur Keeper Manuel Neuer und Díaz blieben auf dem Feld. Karl nahm dann ebenfalls mit links Maß, Guglielmo Vicario war einmal mehr geschlagen.

{ "placeholderType": "MREC" }