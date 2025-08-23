Final-Drama für Cristiano Ronaldo - Ex-Bayern-Star Coman blutet

Philipp Heinemann 23.08.2025 • 17:08 Uhr Cristiano Ronaldo kann mit Al-Nassr einfach keine Titel gewinnen: Der Superstar trifft zwar doppelt, verliert aber dennoch. Kingsley Coman erwischt einen gebrauchten Tag.

Cristiano Ronaldo hat auch sein drittes bedeutendes Finale mit Al-Nassr verloren. Der Superstar ging im Endspiel um den Saudi Super Cup trotz eines Elfmeter-Doppelpacks als Verlierer vom Platz.

Beim zweiten Spiel des ehemaligen Bayern-Stars Kingsley Coman unterlag Al-Nassr dem neuen Cup-Sieger Al Ahli SC im Duell vom Punkt mit 2:3. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden.

Ronaldo hatte sein Team per Strafstoß in der 41. Minute zunächst in Führung gebracht, doch Franck Kessie glich nach einer Vorlage von Enzo Millot (zuletzt VfB Stuttgart) noch vor der Halbzeit aus.

Pleite im Elfmeterschießen - Coman erwischt gebrauchten Tag

Al-Nassrs Marcelo Brozovic (82.) und der Brasilianer Ibanez (89.) sorgten für die weiteren Treffer.

Ronaldo traf auch als erster Schütze im anschließenden Elfmeterschießen für Al-Nassr, Joao Félix behielt ebenfalls die Nerven. Letztlich verschoss nur Abullah Al-Khaibari, während bei Al Ahli alle Schützen verwandelten. Unter anderem traten die aus Europa bekannten Riyad Mahrez und Ivan Toney an.

Coman erlebte ein insgesamt recht durchwachsenes Spiel. Lediglich ein ungefährlicher Schuss stand letztlich zu Buche, er verzeichnete nur 39 Ballkontakte. Bei einem Zweikampf zog er sich zudem eine blutige Lippe zu.

Ronaldo bleibt im Trikot von Al-Nassr derweil weiter ohne Trophäe, zum dritten Mal in Folge verlor der Portugiese ein Pokalfinale mit dem saudi-arabischen Topteam.

