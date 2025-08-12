Grasshoppers Zürich vs. FC Bayern heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 12.08.2025 • 15:00 Uhr Der FC Bayern bestreitet das letzte Testspiel vor dem Saisonstart und trifft am Abend auf die Grasshoppers Zürich. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER.

Am Samstagabend bestreitet der FC Bayern das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Im Supercup geht es gegen Pokalsieger VfB Stuttgart um den ersten Titel der Spielzeit (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Vorher wartet auf die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany aber noch ein letztes Testspiel. So ist der Rekordmeister in die Schweiz gereist, um sich erneut mit den Grasshoppers Zürich zu messen. Anstoß im Letzigrund ist um 18 Uhr. SPORT1 begleitet das Spiel HIER im LIVETICKER.

Testspiel: So können Sie Grasshoppers Zürich vs. FC Bayern heute live verfolgen

TV: -

- Livestream: FC Bayern TV PLUS

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Schließt Bayern die Vorbereitung mit einem Sieg ab?

Bereits im vergangenen Jahr bereitete sich der FCB gegen die Schweizer vor, gewann seinerzeit mit 4:0.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Olympique Lyon, und dem 4:0 gegen Tottenham Hotspur beim Telekom-Cup bildet die Partie gegen die Grasshoppers nun den Testspiel-Abschluss.

Zwei Bayern-Leihspieler in Zürich

Bislang zeigte sich Coach Kompany mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit zufrieden. „Es war überraschend gut, muss ich sagen. Normalerweise braucht man am Ende der Vorbereitung sechs bis sieben Wochen. Wir haben fünf richtige Einheiten gehabt“, konstatierte er nach dem Tottenham-Spiel.

Im ausverkauften Letzigrund nicht mehr dabei sein wird am Abend Kingsley Coman, der nach zehn Jahren in München nach Saudi-Arabien wechselt.