Hummels-Abschied: BVB - Juventus Turn heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 10.08.2025 • 14:30 Uhr Borussia Dortmund testet gegen Juventus Turin. Dabei wird Mats Hummels ein letztes Mal für den BVB auflaufen. SPORT1 zeigt, wo Sie die Partie live verfolgen können.

Im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier bestreitet Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr) im heimischen Signal Iduna Park ein Testspiel gegen Juventus Turin. Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal ist der italienische Rekordmeister ein echter Gradmesser für die BVB-Profis.

Dabei könnte die Partie am Sonntag besonders emotional werden, da Mats Hummels ein letztes Mal im Dortmund-Trikot auftreten wird - und das von Anfang an.

Testspiel: So können Sie BVB vs. Juventus heute live verfolgen

TV : Sky

: Sky Livestream : skysport.de, WOW, YouTube (Sky Sport & BVB)

: skysport.de, WOW, YouTube (Sky Sport & BVB) Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

BVB-Abschied für Hummels

Im vergangenen Sommer konnte dem ehemaligen Innenverteidiger kein gebührender Abschied von den Fans ermöglicht werden. Das soll nun nachgeholt werden.

Mit limitiertem Sondertrikot wird Hummels am Sonntag mit der Mannschaft einlaufen - und somit auf ganz besondere Art und Weise verabschiedet.

„Man merkte ihm förmlich die Freude über den Ablauf an. Deshalb spielt er auch von Anfang an. Weil er gerne mit der Mannschaft einlaufen würde“, erklärte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

Letzter BVB-Test vor dem Saisonstart

Rund eine Woche nach dem Freundschaftsspiel gegen Juventus steht für das Team von Trainer Niko Kovac das erste Pflichtspiel der neuen Saison an.