Diese Teams drohen Mainz in den Playoffs zur Conference League

SID 04.08.2025 • 14:35 Uhr Die Rheinhessen waren zuletzt 2016 im Europapokal dabei. Nun steht eine Reise nach Skandinavien an.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 trifft bei seiner Rückkehr nach Europa auf Rosenborg Trondheim oder Hammarby IF.

Dies ergab die Auslosung der Playoffs zur Conference League am Montag in Nyon. Im Hinspiel am 21. August müssen die zuletzt 2016 für einen internationalen Wettbewerb qualifizierten Rheinhessen auswärts ran, das Rückspiel eine Woche später steigt in der heimischen Arena.

Bis 14. August herrscht Ungewissheit

Mit einem Sieg in den Playoffs wäre das Team von Bo Henriksen für die am 2. Oktober startende Ligaphase qualifiziert.

Feststehen wir der Gegner erst am 14. August nach Abschluss der dritten Qualifikationsrunde in der Conference League. Die Mainzer waren bei der Auslosung eins der vier gesetzten Teams in ihrem Topf.

Reisestrapazen sorgen für große Belastung

Der 26-malige norwegische Meister Rosenborg qualifizierte sich über Platz vier in der Liga für den Europapokal, Hammarby wurde in Schweden Vizemeister hinter Malmö FF.

Für die Mainzer wird die Belastung in der Anfangsphase der Saison enorm. Am 18. August und damit letztmöglichen Tag ist das DFB-Pokalspiel in Dresden terminiert, weshalb der Verein gar vor das Bundesgericht zog.

Es bleiben nur drei Tage bis zum Hinspiel in der Conference League, weitere drei Tage später geht es zum Bundesliga-Auftakt gegen Köln. Insgesamt stehen fünf Spiele in 14 Tagen an.