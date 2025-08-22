Max Kruse mit spektakulärer Ankündigung

Johannes Vehren 22.08.2025 • 09:55 Uhr Max Kruse beendete im Dezember 2023 seine Profi-Karriere. Nun kündigt der 37-Jährige eine Überraschung an.

Kommt es zum spektakulären Comeback von Max Kruse? Der Ex-Profi hat in seinem Podcast Flatterball seine Rückkehr angekündigt.

„Ich habe mich jetzt auch angeboten. Es ist wieder so weit”, erklärte der 37-Jährige. Er führte weiter aus, dass er und seine Frau Dilara weiterhin den Plan hätten, auszuwandern.

Kruse-Berater hört sich um

„Ich habe jetzt meinen Berater gefragt, ob er mir nicht einen Verein in der ersten Liga in Zypern oder Griechenland besorgen könnte“, verriet Kruse und fügte hinzu: „Da ist er jetzt dran und hat seinen Kontakten den Auftrag gegeben, vor Ort mal nachzufragen.“

Diese Ankündigung kommt sehr überraschend, denn am 20. Dezember 2023 hatte Kruse in einem Live-Video auf Instagram sein Karriereende verkündet - also vor über anderthalb Jahren.

In seiner Karriere hat der Angreifer für Werder Bremen, FC St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg sowie Union Berlin insgesamt 307 Spiele in der Bundesliga bestritten.