Neuer TV-Job für Max Kruse

SPORT1 11.08.2025 • 12:35 Uhr Max Kruse wechselt vom Spielfeld ins Studio: Der Ex-Nationalspieler wird neuer TV-Experte für die 2. Bundesliga und den Europapokal.

Max Kruse hat einen neuen Job: Der ehemalige Nationalspieler wird ab dieser Saison als TV-Experte für RTL tätig sein. Der Privatsender gab am Montag in einer Pressemitteilung bekannt, dass Kruse künftig die Live-Übertragungen der 2. Bundesliga und die Europapokal-Spieltagsshow „Matchday“ begleitet.

Kruse kommt damit erstmals dauerhaft in einer Expertenrolle im Fernsehen zum Einsatz. Bisher kommentierte er das Fußball-Geschehen vor allem in seinem Podcast „Flatterball“ gemeinsam mit Martin Harnik.

Vom Spielfeld ans Mikrofon

Der 37-Jährige ergänzt ab September das RTL-Expertenteam um Felix Kroos und Patrick Helmes. Sportchef Frank Robens schwärmte von der Neuverpflichtung: „Max Kruse ist ein echter Typ. Meinungsstark, unkonventionell, authentisch. Mit klarer Kante, Humor und tiefem Fußballverständnis bringt er genau die Mischung mit, die unsere Berichterstattung bereichert. Wir freuen uns sehr, ihn künftig in unserem Team zu haben.“

Kruse selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Ich brenne nach wie vor für den Fußball – ab sofort auch mit TV-Mikrofon in der Hand. Ob Europapokal oder zweite Liga: Ich werde meine Erfahrung einbringen und wie gewohnt klar Stellung beziehen. Eines kann ich euch auf jeden Fall versprechen: Es wird alles andere als langweilig. Es wird nämlich ehrlich, es wird direkt"

Erfolgreiche Karriere – neue Perspektive

Als aktiver Profi absolvierte Kruse über 300 Bundesliga-Spiele und erzielte mehr als 100 Pflichtspieltore. Nach seinem Karriereende 2023 engagiert er sich unter anderem als Teammanager in der „Baller League“ und nimmt regelmäßig an internationalen Pokerturnieren teil.