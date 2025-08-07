Miroslav Klose: Sohn Luan bei 1860 München aussortiert

Curdt Blumenthal 07.08.2025 • 17:17 Uhr Einer der beiden Söhne von Miroslav Klose verlässt den TSV 1860 - nach einem Seuchenjahr, wie sein berühmter Vater erklärt.

Einer der Söhne von Miroslav Klose ist beim TSV 1860 München offenbar aussortiert worden. Luan Klose wird ab sofort wieder für seinen Ausbildungsverein, den TSV Grünwald, in der Landesliga auflaufen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er hatte ein Seuchenjahr: Dreimal Bänderriss, Syndesmose, Pfeiffersches Drüsenfieber. Der hat in einem Jahr alles aufgesammelt“, sagte Miroslav Klose der Bild.

Klose kann Entscheidung nachvollziehen

Der Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft kann die Entscheidung der Löwen deshalb nachvollziehen. „Wenn er mal wieder fit war, um zu spielen, dann kam wieder ein Rückschlag“, ergänzte Klose.

Noah Klose wird derweil weiterhin für die zweite Mannschaft von 1860 auflaufen und Spielpraxis in der Bayernliga sammeln können. Zuvor spielten die beiden Brüder in der Jugend von Lazio Rom.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die 20 Jahre alten Klose-Zwillinge werden nun zum ersten Mal in ihrer fußballerischen Karriere getrennt. Für den Trainer des 1. FC Nürnberg ist das allerdings kein großes Problem.