Ein Jahr ist es her, dass Marco Reus seiner Heimat Deutschland den Rücken gekehrt hat. Die BVB-Bosse wollten seinerzeit den Kontrakt des 36-Jährigen nicht ein weiteres Mal verlängern, Reus besiegelte seinen Abschied frühzeitig und zog in die USA.
Neuer BVB-Job für Marco Reus?
Der Offensivspieler unterzeichnete bei LA Galaxy in der MLS einen Vertrag bis 2026. Laut SportBild könnte Reus auch darüber hinaus bleiben – und parallel für seinen Ex-Klub arbeiten.
Demnach hat der Sportler von den Galaxy-Bossen ein Signal bekommen, dass sie seinen Vertrag frühzeitig verlängern möchten. Für Reus selbst kommt dies infrage, fühlt er sich in der US-Metropole doch wohl.
Aber: Auch bei den Schwarz-Gelben steht offenbar ein Engagement in den Startlöchern. Dem Bericht zufolge gab es in den zurückliegenden Wochen bereits Verhandlungen zwischen den BVB-Bossen und Reus.
Reus als Markenbotschafter des BVB
Ergebnis derselben soll sein, dass Reus künftig als Markenbotschafter des Klubs auftritt – und das noch während seiner aktiven Karriere. So soll er die Borussia beispielsweise bei großen Events vertreten, darunter zählen Auslosungen und Sponsoren-Treffen.
Wichtig dürfte Reus auch für Termine im asiatischen Raum werden, ist er dort doch nach wie vor der bekannteste Akteur der Dortmunder.
Übrigens: Ob Reus nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn zurück in den Ruhrpott zieht, ist völlig unklar. So kann er sich offenbar auch vorstellen, in den USA zu bleiben.