Neuer BVB-Job für Marco Reus?

SPORT1 13.08.2025 • 07:31 Uhr Marco Reus spielt aktuell für LA Galaxy in der MLS. Parallel könnte er aber schon bald für den BVB arbeiten.

Ein Jahr ist es her, dass Marco Reus seiner Heimat Deutschland den Rücken gekehrt hat. Die BVB-Bosse wollten seinerzeit den Kontrakt des 36-Jährigen nicht ein weiteres Mal verlängern, Reus besiegelte seinen Abschied frühzeitig und zog in die USA.

Der Offensivspieler unterzeichnete bei LA Galaxy in der MLS einen Vertrag bis 2026. Laut SportBild könnte Reus auch darüber hinaus bleiben – und parallel für seinen Ex-Klub arbeiten.

Demnach hat der Sportler von den Galaxy-Bossen ein Signal bekommen, dass sie seinen Vertrag frühzeitig verlängern möchten. Für Reus selbst kommt dies infrage, fühlt er sich in der US-Metropole doch wohl.

Aber: Auch bei den Schwarz-Gelben steht offenbar ein Engagement in den Startlöchern. Dem Bericht zufolge gab es in den zurückliegenden Wochen bereits Verhandlungen zwischen den BVB-Bossen und Reus.

Reus als Markenbotschafter des BVB

Ergebnis derselben soll sein, dass Reus künftig als Markenbotschafter des Klubs auftritt – und das noch während seiner aktiven Karriere. So soll er die Borussia beispielsweise bei großen Events vertreten, darunter zählen Auslosungen und Sponsoren-Treffen.

Wichtig dürfte Reus auch für Termine im asiatischen Raum werden, ist er dort doch nach wie vor der bekannteste Akteur der Dortmunder.