Neuer TV-Job für Matthias Sammer?

SPORT1 27.08.2025 • 20:24 Uhr Die Einsätze von Matthias Sammer als TV-Experte sorgten bereits für Wirbel. Nun wird der externe BVB-Berater offenbar in einem neuen Format zu sehen sein.

Matthias Sammer übernimmt offenbar einen neuen Job im TV. Wie die Bild und das Portal Digital Fernsehen berichten, wird der Vorstandsberater von Borussia Dortmund künftig einmal monatlich in einer Sky-Sendung Analysen vornehmen.

Ab dem 7. Oktober geht demnach das Format „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“ an den Start. An der Seite von Sammer soll Sky-Moderator Riccardo Basile zu sehen sein.

„Unser Fußball bietet so viele unglaubliche Geschichten, Aufreger und Diskussionsthemen. Darüber will ich künftig reden“, wird Sammer von der Bild zitiert.

Sammer will „den Finger in die Wunde legen“

„Zusammen mit Riccardo Basile werde ich aktuelle und auch grundsätzliche Themen, die uns alle beschäftigen, besprechen und auch mal den Finger in die Wunde legen.“

Sammer, der als externer Berater für die Dortmunder Geschäftsführung tätig ist, hatte in der Vergangenheit als Experte für Prime Video für Aufsehen gesorgt, als er den BVB hart kritisierte.