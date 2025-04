Champions League: Sammer als TV-Experte beim Bayern-Spiel

Matthias Sammer wird im Rahmen der Übertragung des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand ( Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER ) als TV-Experte bei Amazon Prime im Einsatz sein. Das gab der Streamingdienst am Montag bekannt.

FC Bayern: Was sagt Sammer zum Müller-Aus?

Um Sammers Job als Amazon-Experte gab es in dieser Saison bereits große Aufregung, nachdem der externe Berater des BVB „seine“ Dortmunder nach einer Partie, die der Streamingdienst übertragen hatte, vor laufenden Kameras in seine Einzelteile zerlegt hatte, was in der Entlassung von Trainer Nuri Sahin in der Nacht gipfelte.