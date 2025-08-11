Newsticker
Fußball

Neues Projekt für Thomas Müller

Neues Projekt für Müller

Thomas Müller hält sich weiterhin beim FC Bayern München fit, ehe der Rekordspieler der Münchner nach Vancouver reisen wird.
Annabella Aulinger
Thomas Müller widmet sich einem neuen Projekt. Der 35-Jährige bringt ein neues Produkt auf den Markt - das nichts mit Fußball zu tun hat.

Nicht nur im Fußball sorgt Thomas Müller aktuell für Schlagzeilen. Erst vor wenigen Tagen wurde der Transfer in die MLS zu den Vancouver Whitecaps offiziell bekanntgegeben.

Nun bringt der 35-Jährige ein innovatives Produkt für den Pferdesport auf den Markt.

Zusammen mit Gummi- und Kunststofftechnik-Produzent Möllering hat Müller die Firma MxZWEI gegründet. Unter der Marke MTEX werden Latexbandagen für Gebisse produziert.

„Gemeinsam verfolgen wir das Ziel das Wohlbefinden von Pferden im Profi- und Breitensport zu steigern“, schreibt der Hersteller in einem Instagram-Post.

Das sagt Müller über sein neues Projekt

Auf dem Bild ist auch Müller zu sehen, der mit seinen Geschäftspartnern das Produkt in die Kamera hält.

Geworben wird mit der Vereinigung von „Erfahrungen aus dem Profisport, Material- und Produktexpertise, sowie die Leidenschaft für den Reitsport“.

Die Bayern-Ikone selbst sagt: „Mir war wichtig, ein Produkt zu entwickeln, das dem Pferd wirklich nützt – mit Fokus auf Komfort, Sicherheit und Qualität."

Müller ist bekannt für seine Pferde-Leidenschaft

Das erste Produkt ist eine Bandage aus Naturlatex mit Apfelgeschmack. Weitere Sorten sollen noch folgen - „stets mit dem Fokus auf Innovation, Tierwohl und Nachhaltigkeit“.

Müller beschäftigt sich schon länger mit dem Reitsport. Seit wenigen Jahren besitzt der Profi-Fußballer mit seiner Ehefrau Lisa das Pferdegestüt Gut Wettlkam. Mit der Dressurreiterin teilt er seine Leidenschaft für Pferde.

