Offiziell! Thomas Müller setzt seine Karriere in der MLS fort

Thomas Müller wechselt in die MLS zu den Vancouver Whitecaps. Das verkündete die Bayern-Legende am Mittwochabend selbst. „Es ist getan, auf geht‘s“, schrieb er auf seinen sozialen Kanälen und markierte dabei seinen zukünftigen Klub aus der MLS.

„Ich freue mich darauf, nach Vancouver zu kommen und diesem Team zu helfen, die Meisterschaft zu gewinnen“, erklärte Müller in der offiziellen Mitteilung des Klubs. „Ich habe viel Gutes über die Stadt gehört, aber in erster Linie komme ich, um zu gewinnen. Ich habe mich sehr gut mit Axel Schuster (Sportdirektor, Anm. d. Red. ) und Jesper Sörensen (Trainer) unterhalten und kann es jetzt kaum erwarten, vor den Fans zu spielen und zu sehen, wie sie alle zum BC Place kommen, wenn wir uns auf die Playoffs vorbereiten.“

Termin für Müller-Vorstellung steht fest

Am 13. August werde Müller laut Mitteilung seines neuen Arbeitgebers in Vancouver eintreffen, am darauffolgenden Tag sind die Vorstellungspressekonferenz und sein erstes Training vorgesehen.

„Thomas, der ultimative Raumdeuter“

Auf LinkedIn meldete sich Müller in der Folge ebenfalls zu Wort. „Die Whitecaps sind sportlich ambitioniert, stehen in der Tabelle hervorragend da und gemeinsam können wir sogar in diesem Jahr den Titel holen“, teilte der 35-Jährige mit. Außerdem schwärmte er von der Stadt in Kanada, die er „als eine der schönsten der Welt“ betitelte.