Partnerin verrät letzte Nachricht von Ulli Potofski

Im Alter von 73 Jahren starb der bekannte Sportmoderator Ulli Potofski Anfang August an Leukämie. In der Bunten spricht Nadja Bogdanovic über den Todestag ihres Lebensgefährten.
Letzte Potofski-Nachricht enthüllt
„Ich hatte Uli an diesem Samstag dreimal besucht. Zu dieser Zeit hatte er schon schlimme Fieberschübe. Um 20:30 Uhr sagte er mir, ich solle nun gehen, ich brauche Schlaf. Er würde sich später noch einmal bei mir melden“, schilderte sie.
Eine Nachricht von Potofski erhielt Bogdanovic dann auch noch, jedoch sollte es die letzte bleiben. „Fieber unverändert“, erfuhr sie nur noch, ehe ihr kurz vor Mitternacht die traurige Todesnachricht übermittelt wurde.
Potofski-Bestattung auf Schalke-Friedhof
Obwohl Potofski seine finanzielle Lage zu schaffen machte („Ulli hatte schon kein Geld mehr, als er bei mir eingezogen ist“, verriet Bogdanovic), wird ihm ein letzter großer Wunsch erfüllt: eine Beerdigung auf dem Schalke-Friedhof.
Dafür baten Freunde und Familie des gebürtigen Gelsenkircheners über die Stiftung „Schalker Markt“ um finanzielle Unterstützung. „Dem kommen wir selbstverständlich gerne nach und werden Ulli eine würdevolle Beisetzung auf dem Schalker Fan-Feld ermöglichen“, erklärte ein Sprecher der Stiftung.