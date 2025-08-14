Partnerin verrät letzte Nachricht von Ulli Potofski

SPORT1 14.08.2025 • 10:05 Uhr Die Trauer um Ulli Potofski hält an. Nun spricht seine Lebensgefährtin über die letzten gemeinsamen Momente - und eine Handy-Nachricht kurz vor seinem Tod.

Im Alter von 73 Jahren starb der bekannte Sportmoderator Ulli Potofski Anfang August an Leukämie. In der Bunten spricht Nadja Bogdanovic über den Todestag ihres Lebensgefährten.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich hatte Uli an diesem Samstag dreimal besucht. Zu dieser Zeit hatte er schon schlimme Fieberschübe. Um 20:30 Uhr sagte er mir, ich solle nun gehen, ich brauche Schlaf. Er würde sich später noch einmal bei mir melden“, schilderte sie.

Eine Nachricht von Potofski erhielt Bogdanovic dann auch noch, jedoch sollte es die letzte bleiben. „Fieber unverändert“, erfuhr sie nur noch, ehe ihr kurz vor Mitternacht die traurige Todesnachricht übermittelt wurde.

Potofski-Bestattung auf Schalke-Friedhof

Obwohl Potofski seine finanzielle Lage zu schaffen machte („Ulli hatte schon kein Geld mehr, als er bei mir eingezogen ist“, verriet Bogdanovic), wird ihm ein letzter großer Wunsch erfüllt: eine Beerdigung auf dem Schalke-Friedhof.

{ "placeholderType": "MREC" }