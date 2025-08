Spieler drohen mit weiteren Streiks! Lage bei Traditionsklub eskaliert weiter

Vincent Wuttke 04.08.2025 • 20:12 Uhr Bei Sheffield Wednesday eskaliert die Lage weiter. Nun wenden sich die Spieler an die Öffentlichkeit.

Sechs Tage vor dem ersten Spieltag in der zweiten englischen Liga ist die ohnehin bereits völlig chaotische Lage bei Sheffield Wednesday endgültig eskaliert. Denn nun richteten sich sogar die Spieler in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit und finden darin mehr als deutliche Worte.

Am Wochenende hatten sich die Profis bereits geweigert, in einem Testspiel gegen Burnley aufzulaufen. Die Partie wurde abgesagt. Nun drohen die Spieler mit einem weiteren Streik und fordern drastische Veränderungen, damit „diese Situation so schnell wie möglich geklärt wird”, um Entscheidungen „wie die, nicht in Burnley zu spielen, in Zukunft“ vermeiden zu können.

Besitzer Dejphon Chansiri hat den Klub in ein riesiges Chaos gestürzt. Der 1867 gegründete Verein, in den frühen 1990er-Jahren noch einer der besten in England und einer der ältesten überhaupt im Mutterland des Fußballs, bezahlt 25 Jahre nach der letzten Teilnahme an der Premier League seinen Mitarbeitern und Spielern die Gehälter immer wieder nicht oder nur verzögert.

Das bestätigten die Spieler in dem Brief noch einmal. „Wir sind äußerst besorgt über die Unklarheit, darüber, was gerade passiert und wann diese Situation gelöst sein wird“, betonen die Profis. Aktuell umfasst der Kader laut The Athletic gerade einmal 16 Spieler!

Die English Football League (EFL) hat zudem eine Transfersperre bis 2027 verhängt. Der Verein hat Einspruch eingelegt.