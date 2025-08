"Schockierende" Zustände! Legendärem Traditionsverein droht das Ende

Sheffield Wednesday gehört zu den legendärsten Vereinen in England. Nun droht ein ganz düsteres Szenario.

Die Sommerpause war mehr als zwei Monate lang und die neue Spielzeit soll eigentlich mit der Partie bei Leicester City schon am 10. August losgehen. Und doch deuten schon die Plakate am legendären Stadion darauf hin, dass dies wohl kaum möglich sein wird. Denn Sheffield Wednesday steht in England vor dem Ruin.