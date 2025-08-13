UEFA Supercup: PSG - Tottenham heute live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 13.08.2025 • 18:00 Uhr Champions-League-Sieger PSG und Europa-League-Champion Tottenham Hotspur kämpfen um den Sieg beim UEFA Supercup. Hier läuft die Partie heute live.

Die neue Saison steckt in den Startlöchern und eine Trophäe wird bereits am Mittwochabend vergeben. Ab 21 Uhr kämpfen Paris Saint-Germain als amtierender Champions-League-Sieger und Tottenham Hotspur als Europa-League-Sieger um den UEFA Supercup.

{ "placeholderType": "MREC" }

UEFA Supercup: Hier können Sie PSG - Tottenham Hotspur heute live verfolgen

TV: DAZN1

DAZN1 Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der UEFA Super Cup zwischen PSG und Tottenham Hotspur wird live und exklusiv auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform DAZN gezeigt. Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Auch einen kostenlosen Live-Stream gibt es nicht.

Ursprünglich sollte die Partie auf Pro7 laufen, jedoch hat der Sender die Übertragung aus lizenztechnischen Gründen streichen müssen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Match kann jedoch auf SPORT1 im LIVETICKER verfolgt werden.

PSG im UEFA Supercup klar favorisiert

Paris Saint-Germain geht als klarer Favorit in den UEFA Supercup. Die Pariser haben eine glänzende Saison hinter sich und völlig verdient die Champions League gewonnen. Auf nationaler Ebene dominierte das Team wie gewohnt deutlich.

Bei der Klub-WM schien die Erfolgsserie weiter anzuhalten, jedoch unterlag PSG überraschend im Finale gegen den FC Chelsea. Dies könnte den Spurs durchaus Hoffnung machen. Ein wenig ungünstig ist womöglich auch die Torhüter-Thematik. Gianluigi Donnarumma steht nicht im Kader, was für reichlich Wirbel sorgt.

Tottenham braucht eine klare Steigerung

Tottenham Hotspur hat zuletzt im Testspiel gegen die Bayern eine ganz schwache Figur abgegeben und zu Recht mit 0:4 verloren. Selbstredend braucht es eine klare Leistungssteigerung, um gegen PSG eine Chance zu haben.

{ "placeholderType": "MREC" }