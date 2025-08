Zum Tod von BVB-Idol Mill: Der feine Techniker mit dem großen Herzen

Frank Mill stirbt an den Folgen eines Herzinfarkts. Erinnerungen an den „Zocker“ des BVB bleiben bestehen. Ein Nachruf.

Es war der 4. Mai, ein sonniger Frühlingstag am legendären Bökelberg in Mönchengladbach .

Wer ihn an diesem Tag sah, spürte: Die Leidenschaft für den Fußball, die Wärme für seine Mitmenschen – sie waren noch immer in ihm.

Frank Mill - mehr als nur ein Name

Ein Kind des Ruhrgebiets, in Essen geboren. Von 1981 bis 1986 spielte er für Borussia Mönchengladbach, von 1986 bis 1994 für Borussia Dortmund . In Essen verstarb er nun.

Seine denkwürdige Zeit im BVB

Mill war 1989 beim 4:1-Sieg im Pokalfinale in Berlin gegen Werder Bremen der beste Mann auf dem Platz: Er bereitete die Treffer zum 1:1 und 3:1 vor, das 2:1 erzielte er selbst. In einer heiklen Phase des Spiels verhinderte er zudem auf der Linie ein Gegentor.

Mill war kein gewöhnlicher Spieler

Frank Mill bleibt immer in unseren Herzen

Frank Mill hinterlässt Spuren – nicht nur bei mir. Auch in den Stadien und in den Herzen all jener, die ihn kannten, mit ihm lachten, litten, jubelten.

Am Bökelberg, in Dortmund, in Essen, in Düsseldorf – und weit darüber hinaus.